روى مدير إدارة التطوير الإداري بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مساعد التركي، قصة حدثت له مع أحد معلميه في المدرسة؛ حيث كان طالباً مشاغباً، مشيراً إلى أن تعامل معلمه معه أعطاه درساً في كيفية التصرف الأمثل مع الطالب المشاغب.
وقال التركي إنه كان يقاطع أحد معلميه أثناء المحاضرة الدراسية ليطلب منه الخروج من قاعة الدراسة، وكان يطلب منه ذلك كل دقيقتين حتى وافق في النهاية، مضيفاً أنه بعد خروجه من القاعة بوقت قليل طرق الباب وطلب الدخول إلا أن المعلم رفض السماح له بذلك.
وأشار إلى أنه سأل نفسه عن السبب الذي منع معلمه من ضربه أو معاقبته أو تحويله لإدارة المدرسة على أقل تقدير بعد تصرفه هذا، مبيناً أن صبر المعلم وحلمه عليه جعله فيما بعد يحترمه بشدة، وأصبح بعدها من أشد الطلاب أدباً.وفق “أخبار 24”.
#فيديو |#معلم يعطي درساً في كيفية التعامل الحكيم مع #الطالب المشاغب
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— قناة عين (@iEN_tv) 4 juillet 2017
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