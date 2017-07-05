قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بقتل مدان واحد تعزيرا، وسجن عدد آخر من سنة إلى 30 سنة، ممن أدينوا بزعزعة الأمن والولاء لإيران، وتكوين خلايا إرهابية في محافظة القطيف.
وشملت الأحكام مواطنًا وزوجته لمحاولتهما الزج بأطفالهما في مواطن الصراع في سوريا قبل إحباطها من الأجهزة الأمنية، وشملت مواطنًا آخر، حاول أن يثير الفتنة الطائفية داخل المطار، وتعدى على رجال الأمن، ومنعهم من أداء عملهم.
وعاقبت الأحكام الصادرة مثيري الشغب في القطيف، بعد إدانتهم بإحراق مراكز للشرطة والاعتداء على الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف وحمل وترديد الشعارات المناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات بحرق الإطارات وحاويات النفايات.
كما عاقبت مدانين بالتورط في دعم تنظيمات إرهابية إلكترونياً، ومحاولة التأثير على تفكير الشباب وصغار السن، ودعوتهم للانضمام لتلك الجماعات الضالة، والتنسيق وتسهيل سفر مَن يرغب، وإيصاله بآخرين خارج البلاد ليقدموه للتنظيمات الإرهابية.وفق “أخبار 24”.
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