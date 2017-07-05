تمكنت قوات “المجاهدون” من إلقاء القبض على عددٍ من المهربين أثناء محاولتهم التسلل إلى أراضي المملكة في قطاع الداير بني مالك بمنطقة جازان.
ونصبت قوات “المجاهدون” كميناً للمهربين وأطلقت تجاههم عدة طلقات نارية لتحذيرهم بعدما حاولوا الفرار من الكمين؛ لكن تمكنت قوات “المجاهدون” من القبض عليهم.
وتبين بعد القبض على المهربين أنهم كان يحملون، بحسب “اليوم”، أكياساً كبيرة تحتوي على نبتة القات المحظورة.
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