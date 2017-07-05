قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أمس (الثلاثاء)، إن شرطة محافظة البكيرية ألقت القبض على مواطنين متهمين بارتكاب عدة جرائم سطو.
وأوضح أن المقبوض عليهما نفذا جرائمهما في عدة محافظات بمنطقة القصيم، حيث ارتكبا جرائم سطو على محطات وقود وعدة محلات تجارية واستوليا على مبالغ مالية من جراء تلك الجرائم.
وأشار الرائد السحيباني إلى أن جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة البكيرية ساهمت في القبض على المتهمين، حيث أوقفا لدى الشرطة وأُشعرت النيابة العامة بالقبض عليهما.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج