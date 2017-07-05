أعلنت الإدارة العامة للمرور، امس (الثلاثاء)، أنه سيتم إغلاق جزء من طريق الملك فهد بمدينة الرياض لمدة 6 أيام متواصلة ابتداء من اليوم (الأربعاء).
وأوضحت أن الإغلاق سيبدأ يومياً لمدة 5 ساعات، من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 7:30 صباحاً، داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة.
ولفتت إدارة المرور إلى أن الإغلاق سيكون للمسار المتجه إلى الجنوب عند تقاطع جسر العقيق، مشيرة إلى أن الإغلاق المؤقت يهدف إلى استكمال جسور مشروع قطار الرياض.
وأوضحت الإدارة أن الطرق البديلة هي: طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن شرقا وغربا، طريق الملك عبدالعزيز، طريق تركي الأول، طريق التخصصي/الثمامة، استخدام الطريق الدائري الشمالي للعودة مرة أخرى لطريق الملك فهد جنوباً. وفق “أخبار 24”.
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