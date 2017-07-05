كشف تقرير الأمم المتحدة لسكان دول العالم، ومن ضمنهم المملكة، حتى نهاية القرن الحالي أي عام 2100، عن توقعاته لعدد السكان ومتوسط الأعمار، ونسبة الأطفال الذين يتوفون قبل بلوغ سن الخامسة لكل ألف طفل، وعدد الأطفال لكل امرأة والذي يمثل نسبة الخصوبة لدى النساء.
وكشف التقرير توقعات عدد السكان خلال القرن الحالي، وذكر أن عدد السكان في السعودية كان 3.1 مليون نسمة عام 1950م وهذا العام 2017 أصبح عدد سكان المملكة 32.9 مليون، وتوقع أن يصل العدد عام 2030 إلى 39.4 مليون وفي عام 2050م سيصل إلى 45 مليونًا، ثم ينخفض في 2100 ليصل إلى 44 مليونًا.
وأوضح أن متوسط الأعمار في المملكة كان في الفترة من 1900-1995 سبعين عامًا، وارتفع في الفترة من 2010-2015 إلى 74 عامًا، ويُتوقع أن يصل في 2025-2030 إلى 76.3 عام، حتى يصل إلى 79.2 عام في 2045-2050 و85.9 عام في 2095-2100 .وفق “أخبار 24”.
وكشف التقرير أن عدد الأطفال الذين يتوفون قبل بلوغ سن الخامسة من العمر، كان في الفترة من 1900-1995 38.7 طفل لكل ألف طفل، وانخفض في الفترة من 2010-2015 إلى 15.3 طفل لكل ألف طفل، ويتوقع أن ينخفض في 2025-2030 إلى 9.5 طفل، ويتحسن أكثر لينخفض ويصل إلى 6.1 طفل في 2045-2050 ثم 3.2 طفل فقط يتوفون قبل سن الخامسة لكل ألف طفل في 2095 – 2100.
وفيما يتعلق بنسبة الخصوبة والتي حددها التقرير بعدد الأطفال لكل امرأة، أوضح التقرير أن عدد المواليد للمرأة في المملكة في الفترة من 1900-1995 كان 5.55 طفل لكل امرأة، ووصل إلى 2.73 طفل لكل امرأة في الفترة من 2010-2015 ، ويتوقع أن ينخفض في 2025-2030 إلى 2.14 طفل، وينخفض أكثر ليصل إلى 1.78 طفل لكل امرأة في 2045-2050 أما في 2095-2100 فسيصل متوسط الأطفال لكل امرأة 1.76 طفل.
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