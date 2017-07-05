دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امس (الثلاثاء)، إلى عقد قمة تجمع المملكة والدول الأفريقية.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال القمة التي ستستضيفها المملكة مع بداية العام القادم 2018 أو في نهاية العام الجاري 2017.
يشار إلى أن قمة الاتحاد الأفريقي وجهت دعوة لوزير الخارجية عادل الجبير لحضور أعمال القمة التي بدأت امس (الثلاثاء) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج