كشفت مصادر خاصة بأن إدارة نادي النصر لاتفكر أبداً بتعزيز صفوفها بأي لاعب محلي وذلك بعد إقرار اللاعبين الأجانب الستة، وتشيرالمصادر إلى أن إدارة النصر سبق وأن تواصلت مع عدد من الأندية واللاعبين رغبة بضم عناصرها خصوصاً في مركز الظهير الأيسر إلا أن المبالغات المالية حالت دون التوقيع معهم .
وفضلت الإدارة تعزيز صفوفها باللاعبين الأجانب خصوصاً وأنهم أجدى فنياً وأقل كلفة مالية، إلا أن المصدر كشف عن تبقي لاعب واحد فقط وضع نصب عيني الإدارة برغبة مشتركة مابين الإدارة واللاعب قد يكون هو الإنتداب الوحيد في الصيف وهو لاعب طرف أيمن وسوف يتم استشارة المدرب ريكاردو غوميز حال تسهلت إجراءات انتداب اللاعب للكشف عن مدى حاجة الفريق للخانة من عدمها.وفق ” النادي “.
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