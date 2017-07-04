أكد كاسا غراند صحفي برازيلي مقرب من نادي بوتافاوغو رغبة نادي النصر في ضم لاعب وسط الفريق برونو سيلفا.
وقال كاساغراند أن النصر يبحث عن ضم لاعب وسط في الصيف الحالي بناء على طلب المدرب البرازيلي الجديد ريكاردو غوميز.
وطلب غوميز من ادارة النصر التعاقد مع برونو سيلفا 30 عاما لتدعيم وسط الميدان في الفريق.
يذكر أن برونو سيلفا مرر هذا الموسم ١١ تمريرة حاسمه جميعها كانت من كرات قصيرة وتمكن من تسجيل 6 أهداف بواقع 4 في الدوري البرازيلي وهدفين في دوري كاريوكا كما صنع هدفين.وفق “أخبار 24”.
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