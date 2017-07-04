حسمت الإدارة الهلالية التجديد مع اللاعب عبدالله عطيف بعد موافقته ورغبته في البقاء مع الفريق الأزرق، كما ستغلق الإدارة على حد قول مصدر لـ«عكاظ» ملف التعاقدات مع اللاعبين المحليين بعد إتمام صفقتي الثنائي محمد كنو وحسن كادش، بعد أن كانت قد أنهت في وقت سابق التعاقد مع المهاجم مختار فلاته والمدافع علي البليهي، وفي الجانب الآخر اقتربت من إنهاء التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني نيكولاس بلاندي لتمثيل الفريق خلال الفترة القادمة، بعد أن صرفت النظر عن أحد المهاجمين الذين كانت تنوي التعاقد معه.
فيما أكد المصدر أن المهاجم الأرجنتيني اليخاندرو غوميز لم يكن من ضمن خيارات المدرب رامون دياز خلال الفترة السابقة.
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