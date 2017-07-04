علمت مصادر أن سبب عدم اتمام النصر لصفقة انتقال لاعب الوسط البرازيلي ألان باتريك يعود إلى اشتراط ناديه شاختار الأوكراني بيع عقده مقابل مليون دولار، فيما اشترطت الادارة النصراوية حصول اللاعب على مخالصة نهائية من ناديه ومن ثم التوقيع معه بشكل رسمي لأنها ترغب بحسم أمر اللاعبين غير السعوديين عن طريق الإعارة المجانية أو الحصول على خدمات لاعبين شارفت عقودهم على الانتهاء.
من جهة أخرى أكد مصدر نصراوي لـ”الرياض” ان لاعب الوسط البرازيلي لياندرو بيريرا سيلتحق بالمعسكر خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ان اتفقت الإدارة مع الجزيرة الاماراتي على اجراءات الانتقال، وتشير المصادر أن تأجيل الصفقة في الفترة الماضية يعود إلى عقد لياندرو الكبير مع الجزيرة وحصوله سنويا على قرابة ثلاثة ملايين دولار، وفيما اشترطت ادارة النصر على أن لا تتجاوز الصفقة مليونين و500 ألف دولار.
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