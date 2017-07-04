وافق مهاجم الجزيرة الإماراتي ليوناردو على الاحتراف في نادي النصر لتكون أولى الصفقات النصراوية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق في معسكره بتركيا عقب التوقيع.
مطالبة
طلب مدرب الفريق البرازيلي جوميز سرعة إنهاء التعاقد مع اللاعبين الأجانب ليتمكنوا من الالتحاق مع الفريق في معسكر تركيا، وعلمت «الوطن» أن جوميز أوصل رسالته للجهاز الإداري بسرعة إنهاء التعاقدات مع المراكز التي حددها مسبقا في الاجتماعات التي عقدها مع أعضاء الجهاز الإداري قبل السفر إلى تركيا.
انضمام
انضم مساء أمس لمعسكر النصر لاعب المحور عبدالعزيز الجبرين، حيث غاب بسبب عملية جراحية بسيطة في شهر رمضان المبارك، وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في التدريبات بعد أن تجاوز العارض الصحي، وكان الجهاز الإداري سمح للاعبين الدوليين بالانضمام للمعسكر الجمعة المقبل بعد أن طلب اللاعبون ذلك.
رواتب
قررت إدارة النصر صرف رواتب 5 أشهر متأخرة للاعبي الفريق الأول من أصل 11 شهرا الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف المتبقي تباعا قبل بداية الدوري، وجاءت هذه الخطوة من الإدارة، حتى تتمكن من تسجيل اللاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم في الفترة المقبلة، وكان النصر واصل أمس تدريباته بمعسكره في تركيا، حيث أجرى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف مدرب اللياقة.وفق “الوطن”.
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