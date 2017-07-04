كشف سلطان، ابن المواطن إبراهيم خبراني، تفاصيل زواج والده بعروسه الرابعة البكر، والتي تبلغ من العمر 50 عامًا، فيما يبلغ الوالد العريس 82 عاماً.
وأوضح سلطان أن والده تزوج أولا ولم يحصل توافق، فطلق زوجته الأولى وله منها ولد، ثم تزوج والدة سلطان، وأنجب منها 8 أبناء وبنات، وتوفيت قبل 4 سنوات، وتزوج بعد وفاتها قبل سنة و4 أشهر، ولم يحصل توافق بينهما فطلقها، ثم هذه الزيجة الرابعة، وهي خالة الابن سلطان أخت والدته.
وأضاف أن والده تقدم لخطبة خالته من منتصف رمضان، وبعد أخذ الموافقة تم تحديد السادس من شوال لعقد القران وإتمام مراسم الزواج، وسط جو من البهجة والفرح، وبحضور أولاد العريس وأحفاده البالغ عددهم ما يقارب 24 حفيدا.
وبيّن سلطان، وفقا لـ”االعربية.نت”، أن خالته تشابه والدته، رحمها الله، في طباعها، ورأى الجميع أنها الأنسب لوالده ولهم، بحكم قربها من صفات والدتهم، ولحاجتهم لها، مضيفًا أنهم يسكنون بأبها، وخالته من سكان جازان.
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