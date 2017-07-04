تفاعلت وزارة النقل مع شكوى مواطن، بخصوص انقطاع طريق رفحاء بشكل مفاجئ، وأكدت أن فرق الصيانة التابعة للوزارة عملت على إضافة لوحات وعيون قطط بالطريق محل الشكوى.
وكان مواطن بثَّ شكواه عبر مقطع فيديو، جاء فيه أنه كان يسلك طريق الشمال المتجه إلى رفحاء، ووجد الطريق يتفرع يميناً ويساراً وللأمام، فقرر مواصلة السير للأمام، ليفاجأ بالطريق ينقطع به، دون وجود لوحات تحذيرية أو مطبات أو غيرها، فهوت سيارته داخل الوادي، لكنه نجا وأسرته التي كانت برفقته من كارثة محققة.
وفيما ناشد المواطن ولاة الأمر التدخل، وانتقد إهمال الجهات المختصة للطريق الذي أكد أنه يتسبب في وقوع وفيات وإصابات كل يوم، قالت وزارة النقل إن فرق الصيانة بدأت منذ صباح أمس الاثنين العمل على إضافة لوحات وعيون قطط تحذيرية، متعهدةً بإنجاز العمل خلال ٤٨ ساعة.
إلى ذلك، أظهرت صور متداولة فرق الصيانة تباشر الموقع، وقد قامت بوضع لوحات تحذيرية قبل نهاية الطريق، وحواجز بلاستيكية عند نهايته.وفق “أخبار 24”.
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