أكدت مؤسسة النقد العربي “ساما” اليوم “الثلاثاء” مجددا، أن ما يسمى بالعملة الإلكترونية (Virtual Currencies – Bitcoin)، لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة.
وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” أنها حذرت مسبقا من تداول وصرف العملات أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال الشبكة العنكبوتية.
وأكدت أن تلك التعاملات لها عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.وفق “أخبار 24”.
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