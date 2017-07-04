قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الصحة تعتزم وضع ضوابط جديدة لمنع أطباء التجميل من تصوير مرضاهم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المصادر، وفقا لصحيفة “مكة”، أن توجه الوزارة جاء بعد رصدها قيام بعض أطباء التجميل بتصوير أجزاء من أجساد مرضاهم قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية التجميلية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة المريضة نظير تخفيض المقابل المادي لقيمة العملية.
وأوضحت المصادر أن الخصومات تختلف من عملية لأخرى ومن طبيب لآخر، علما بأنه قد يصل تخفيض عملية شفط الدهون أو تكبير وتصغير بعض المناطق من الجسم لنحو 10 آلاف ريال من إجمالي المبلغ، والذي قد يصل لـ 50 ألفا.
وأشارت إلى أن الوزارة رصدت عددا من الحسابات في برنامج “سناب شات”، يملكها عدد من أطباء التجميل، ويتصدرها السعوديون، يعمدون إلى عرض أجساد مرضاهم خلال إجراء العمليات الجراحية بهدف الترويج لأسمائهم وعياداتهم وكسب عوائد مادية أعلى.
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