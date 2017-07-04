يُتوقع أن تدخل خزينة الدولة 26.7 مليار ريال، حصيلة الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في المملكة حتى يونيو 2021، والتي بدأت إدارات الجوازات في تحصيلها منذ الأول من يوليو الجاري.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أبانت في تقرير لها أمس أن عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص بلغ أكثر من 11 مليون عامل، يرافقهم 2.2 مليون مرافق.
ويبلغ الرسم المفروض على كل مرافق وتابع 100 ريال شهرياً، أي 1200 ريال سنوياً، يتضاعف إلى 2400 ريال سنوياً في يوليو 2018، ثم 3600 بدءاً من يوليو 2019، حتى يصل اعتباراً من يوليو 2020 إلى 4800 ريال في السنة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات والرسوم المفروضة مع افتراض عدم زيادة أو نقصان أعداد المرافقين؛ فإن الإيرادات المتوقع تحصيلها حتى يونيو 2018 تبلغ 2.7 مليار ريال، ترتفع إلى 5.3 مليار ريال حتى يونيو 2019، فـ8 مليارات حتى يونيو 2020، ومن ثم 10.7 مليار حتى يونيو 2021؛ وبالتالي يصبح مجموع الإيرادات المتوقعة خلال أربع سنوات 26.7 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
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