أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على رفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخل مقصورات الركاب، على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الشركة في بيان لها إنها تعكف، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي ستسمح للضيوف بحمل تلك الأجهزة على الرحلات المتجهة لأمريكا.
وأبانت أنها تعمل حالياً على استيفاء كافة المتطلبات المحددة من قِبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في هذا الشأن، بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة خلال موعد أقصاه 19 يوليو الجاري باصطحاب أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب.
ونوَّهت “السعودية” إلى أنها ستصدر بياناً إلحاقياً بهذا الخصوص فور إنهاء الموضوع.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج