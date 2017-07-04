قال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، إنه يتوجب على قطر وقف تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، مشيراً إلى أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لا زالت بانتظار الرد القطري عن طريق الكويت، “وعندها لكل حادث حديث”، حسب تعبيره.
وأوضح وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني أنه من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد تسلم رد الدوحة، مؤكداً أن الحلفاء المقاطعين سيتشاورون فيما بينهم لاتخاذ القرار المناسب.
وشدد على أن أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون في إطار إجراءات القانون الدولي.
وتابع الشيخ عبدالله بن زايد “الشقيقة قطر سمحت وآوت وحرضت على الإرهاب، لذا نقول لها كفى يا قطر دعماً للإرهاب، وكفى أن تكون الدوحة حاضنة للإرهابيين”.
وأكد أن قرار المقاطعة لم يُتخذ بسهولة بل بعد سنوات من محاولة إيقاف قطر عن دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتطرف.
جدير بالذكر أن دول المقاطعة، كانت قد وضعت 13 مطلباً أمام قطر لتنفيذها وأمهلتها عشرة أيام للتنفيذ، وقبيل انتهاء المهلة، تدخل أمير الكويت وطلب تمديد المهلة لمدة 48 ساعة، حيث قدمت قطر أمس الإثنين ردها على قائمة المطالب لأمير الكويت.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج