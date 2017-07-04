أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل للحفاظ على البيئة.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أن تطبيق اللائحة سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال أيام.
وأكدت أنها ستطبق على 16 منتجاً بلاستيكياً من بينها أكياس التسوق والقمامة وأكياس الملابس، والمنتجات البلاستيكية المستخدمة في تغليف الخبز وجميع منتجات المخابز.
كما تطبق على المنتجات المستخدمة في معالجة التربة والاستخدامات الزراعية، وكذلك المنتجات البلاستيكية المستخدمة في تغليف الرسائل والطرود البريدية.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية ستبدأ في 15 شوال بمنع دخول أي منتج بلاستيكي غير قابل للتحلل من المنتجات المشمولة باللائحة عبر المنافذ الجمركية، كما سيتم منع تداول المصنعة محليا نهائيا في بداية شهر المحرم.وفق “أخبار 24”.
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