رصد تقرير مصور جاهزية وعتاد قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، واستعداد منسوبيها للتصدي لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود المملكة.
ووثق التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأهب منسوبي حرس الحدود في قطاعي الطوال والحرث وفي عدد من قرى الحد الجنوبي للدفاع عن وطنهم، متسلحين بالإيمان والعزيمة، ومتكئين على الإمكانات والتجهيزات العسكرية عالية الدقة التي وفرتها لهم الدولة لرصد تحركات العدو والتصدي لها بكل حزم.
وأكد قائد قطاع حرس الحدود بمركز الطوال العقيد عبدالله بن عبدالرحمن اليحيى، أن منسوبي القطاع لن يرضوا أن يُمسّ شبر من حدود الوطن، مطمئناً المواطنين بأن الحدود في أمان، وأن الجنود سيبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ والدفاع عن هذا الوطن.
بدوره، طمأن قائد قطاع الحرب العقيد قاسم المنقري، المواطنين أن الحدود آمنة بفضل الله ثم بفضل أبطال وجنود حرس الحدود البواسل، مؤكداً أنهم عين ساهرة لا تنام ويقدمون التضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من تسول له نفسه التسلل إلى أرض الوطن.
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