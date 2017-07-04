أكد رئيس لجنة وكلاء الطيران بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور حسين الزهراني أن مشروع خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سينعكس إيجابيا على عدد شركات الطيران التي يمكنها الهبوط به.
وقال الزهراني وفقا لـ”عكاظ”، إن خصخصة المطار ستستقطب نحو 50 إلى 60 شركة عالمية خلال 5 سنوات من بداية خصخصته مقارنة بـ37 شركة طبقا لإحصائية عام 2016، بارتفاع يراوح بين 35 – 62%.
وأشار إلى أن خصخصة حصة من مطار الملك خالد بالرياض ستؤدي إلى رفع أعداد الرحلات المسيرة من وإلى المطار، وستشهد حركة الهبوط والإقلاع مزيدا من التنظيم خلال الفترة القادمة.
وشدد على أن خصخصة المطارات لا ينجم عنها تبعات اقتصادية سلبية، وستخلق آلاف الفرص الوظيفية.
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