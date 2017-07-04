قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، معلقاً على الأزمة الخليجية، إن المسألة باتت مصيرية لا علاقة لها بالسيادة، وإنها إما يتفق الجميع على الأمور المشتركة أو الفراق.
وكتب قرقاش عبر حسابه في “تويتر”، صباح اليوم الثلاثاء وقبل ساعات من انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لقطر: “نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق”.
وكان قرقاش أكد أمس أن التمديد الذي سعى إليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يعتبر فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، مضيفاً بأن الحكمة مطلوبة وأن البديل سيكون عسيراً على الجميع.
جدير بالذكر أن دول المقاطعة، كانت قد وضعت 13 مطلباً أمام قطر لتنفيذها وأمهلتها عشرة أيام للتنفيذ، وقبيل انتهاء المهلة، تدخل أمير الكويت وطلب تمديد المهلة لمدة 48 ساعة، حيث قدمت قطر أمس الإثنين ردها على قائمة المطالب لأمير الكويت.وفق “أخبار 24”.
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