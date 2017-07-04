أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الثلاثاء” تنفيذ حكم القتل تعزيزًا على أحد مروجي الحشيش المخدر في محافظة بيشة بمنطقة عسير.
وقالت الوزارة إنه تم القبض على المواطن علي بن مسفر بن علي البيشي؛ إثر قيامه بترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر للمرة الثانية عن طريق النقل.
وأوضحت أنه بإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، كما صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه.وفق “أخبار 24”.
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