وصل المدرب الجديد للنادي الأهلي، سيرجي ريبروف والطاقم المساعد له، فجر اليوم الثلاثاء إلى مدينة جدة، قادمين من أوكرانيا، حيث سيتولى المدرب الجديد مهام الإشراف على تدريبات الفريق اعتباراً من اليوم.
وكان في استقبال المدرب ومساعديه، نائب رئيس النادي وليد معاذ، ومشرف الفريق باسم أبو داوود، ومدير الاحتراف أحمد بامعوضة، ومنسق العلاقات العامة محمد بارباع، ومن المنتظر أن يعقد المدرب مؤتمراً صحفياً الأربعاء الساعة 5 مساءً.
وبدأ المدرب مشواره التدريبي، عام 2014 مع دينامو كييف، الذي حقق معه الدوري والكأس الأوكرانيين مرتين، والسوبر الأوكراني مرة واحدة، ويعتبر الأهلي ثاني مهمة تدريبية للمدرب الأوكراني.
وكانت إدارة نادي الأهلي قد أعلنت التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف (43 عاما) لتدريب الفريق لمدة موسمين خلفا للمدرب السويسري كريستيان غروس.
يشار إلى أن ريبروف كان قد صرح مؤخراً أنه عندما كان لاعباً تلقى عروضاً للعب في أحد الأندية السعودية وذلك قبل 11 عاماً إلا أنه رفض حينها.وفق “أخبار 24”.
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