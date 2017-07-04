امتدح المعلق الإماراتي عامر عبدالله العمل المميز الذي تقوم به إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، وإبرامها العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال عامر عبدالله في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مع صفقات الهلالية المتتالية كيف سيكون حال مدرجهم الموسم القادم؟! ممكن يصل بهم الحال حتى في التدريبات يعملون تيفو.. هنيئًا لكم إدارة السعد”.
وكان الهلال قد تُوج في الموسم الماضي ببطولتي الدوري وكأس الملك، واقتربت إدارة الزعيم من الإعلان الرسمي عن 3 صفقات قوية بالتعاقد مع الحارس العماني علي الحبسي، وثنائي الاتفاق محمد كنو وحسن كادش، وقبلها كانت قد تعاقدت مع المدافع علي البليهي والمهاجم مختار فلاتة، بالإضافة إلى شراء المحترف السوري عمر خريبين.وفق “المرصد”.
مع صفقات الهلالية المتتالية
كيف سيكون حال مدرجهم الموسم القادم
ممكن يصل بهم الحال حتى في التدريبات يعملون تيفو
هنيئا لكم إدارة السعد pic.twitter.com/hD51GKRjC8
— عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) 3 juillet 2017
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج