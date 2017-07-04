وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الرياضي احتفل مهاجم فريق نادي الاتفاق اللاعب محمد الصيعري بزفافه في محافظة جدة.
وامتلأت القاعة التي احتضنت المناسبة بالمدعووين محتفلين بالصيعري وسط أنغام الفرقة التي أحيت الليلة.
وكان من أبرز الحاضرين من أصدقاء اللاعب نجم الاتحاد السابق خميس الزهراني والمدرب السعودي حسن خليفة ولاعب الأهلي أحمد زين ومدافع الاتفاق حسن كادش ولاعب الفتح محمد أبوسبعان وحارس مرمى أحد عبدالله الجدعاني ومهاجم هجر أحمد عبده وزملائه في الاتحاد عمار النجار وفواز القرني وطارق عبدالله وريان صديق وأحمد الشمراني ومهند عوض وحمود القريقري وسلمان الصبياني.وفق “عين اليوم”.
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