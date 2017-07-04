اقتربت إدارة نادي الهلال من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني نيكولاس بلاندي مهاجم نادي سان لورينزو الأرجنتيني، وذلك بتوصية فنية من المدرب الأرجنتيني رامون دياز .
وبحسب مصادر “عين اليوم” فإن الصفقة المرتقبة قد تجاوزت حاجز الـ5 ملايين دولار أميركي 18 مليون و750 ألف ريال، ما يدل على رغبة الهلال في دخول تحديات الموسم الجديد بكل قوة والحفاظ على لقب بطولة الدوري ونيل اللقب الآسيوي.
وكان الهلاليون قد قرروا نهاية الموسم الفائت، الاستغناء عن المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني الذي فشل في إقناع الجهازين الإداري والفني وكثرة تضييعه للفرص السهلة.
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