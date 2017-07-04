كشف المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني الدكتور عباد العباد أن المركز نجح في استعادة البيانات الإلكترونية التي استولى عليها قراصنة منتصف مايو الماضي، دون دفع فدية مالية.
وأشار العباد بحسب صحيفة “مكة”، إلى أن هذه الهجمات كانت تهدف لتشفير البيانات وتدميرها في حال عدم دفع الفدية، ولكن المركز بالتعاون مع الجهات المتضررة اتبع مسارين لحل الإشكال وتحرير البيانات، وبالفعل نجح في ذلك.
وكان مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية قد أعلن في 15 مايو الماضي إصابة حواسيب عدد من جهات القطاعين الحكومي والخاص بالفيروس وتعرضها لأضرار محدودة، حيث أكد في حينه أنه أرسل توصيات لمختلف الجهات لكيفية التعامل مع الإصابة وتعاون معها لتجاوز آثارها.
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