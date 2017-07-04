أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي أن انضمام الشركة لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”؛ يهدف للتعرف على سلوكيات السداد التاريخية لعملاء شركة المياه الأفراد والمنشآت، وذلك من خلال ربط آلي سيتم تنفيذه بين الشركة و”سمة”.
جاءت تصريحات المهندس موكلي على هامش توقيع اتفاقية العضوية مع الرئيس التنفيذي لـ”سمة” نبيل عبدالله المبارك أمس الإثنين.
وأضاف أن شركته تهدف من هذه الخطوة أيضاً إلى رفع جودة وموثوقية الخدمات كافة التي تقدمها من خلال التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائها، وتقييم الملاءمة المالية على أسس سليمة وعادلة، وبناء تقرير ائتماني دقيق لكل المستفيدين من خدمات المياه، واتخاذ القرارت السليمة المبنية على معلومات دقيقة.وفق “أخبار 24”.
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