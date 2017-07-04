توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن يستمر الطقس حاراً على معظم المملكة شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم إضافة إلى وادي الدواسر.
وأشارت إلى أن السماء ستبقى غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة والطائف في فترة ما بعد الظهيرة، كما يتوقع استمرار تأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة وجازان بالأتربة المثارة والعوالق الترابية.وفق “أخبار 24”.
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