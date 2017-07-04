لجأ عدد من المواطنين إلى إيجاد حلول لتبريد المياه في الخزانات العلوية بالمباني بعد الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في الآونة الأخيرة، من خلال شراء جهاز مخصص لتبريد مياه الخزانات.
وأكد العاملون في محلات بيع الخزانات، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، على إقبال المواطنين بشكل كبير على شراء جهاز التبريد، موضحين أن الجهاز يتولى تبريد مياه الخزان في فصل الصيف، بحيث يمكن التحكم بدرجة حرارة المياه عن طريق “ريموت” سلكي يثبت داخل المنزل.
وأشاروا إلى أن الجهاز، الذي يصل سعره إلى 3 آلاف ريال، يستطيع تبريد المياه إلى 20 درجة مئوية، وأنه يتوفر بعدة أحجام ويعتبر سهل التركيب والتشغيل والصيانة.
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