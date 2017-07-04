فوجئ موظفو شركة المياه الوطنية بصدور قرار بإلغاء وتقليص 8 مزايا مالية ووظيفية؛ حيث بررت الشركة قرارها بوجود إعادة هيكلة لنشاطاتها وتحديات مالية تواجهها، مبينة أنها بدأت بالعمل بهذه التعديلات بتاريخ الأول من يوليو الجاري.
وشملت المزايا المالية والوظيفية المقلصة وفقاً لـ”سبق”، بدل الجوال الذي حدد بـ 400 ريال للدرجات الـ 14 فأعلى و200 ريال للدرجات الـ13 فأقل، وبدل طبيعة العمل لجميع الموظفين الذي حدد بألفي ريال وكان في السابق 15% من الراتب الأساسي و500 ريال للعاملين في المناوبات.
وحددت الشركة المستحقين للمكافآت التي تجاوز الحد الأعلى للدرجة الوظيفية من المرتبة الأولى إلى الرابعة فقط، كما حددت مبلغ 5 آلاف ريال مكافأة لمن يعملون في الحج لمدة 15 يوماً رغم أنهم كانوا يمنحون راتب شهر كامل في السابق، ووضعت الشركة أيضاً تنظيماً جديداً لتذاكر السفر والانتدابات الداخلية والخارجية.
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