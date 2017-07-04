بيّن مختص في أمن المعلومات والتقنية، التفاصيل الخاصة بالشعار المشابه لشعار “واي فاي” الموجود في بطاقات الصراف الآلي، لافتاً إلى أن هذا الشعار يختص بخدمة Contact Less”” أو ما يسمى بالأثير في السعودية، ويوفر إمكانية الدفع عن طريقة “NFC” وليس الـ”واي فاي”.
وأوضح المختص ياسر الرحيلي أن الخدمة تمكن من الدفع للعمليات الشرائية بتمرير البطاقة فوق الجهاز ولا تحتاج لرقم سري، لكنها تحتوي في الوقت نفسه على عدة احتياطات أمنية، من ضمنها أنه لا يمكن سحب مبلغ أكثر من 100 ريال بكل عملية، إضافة إلى أن البطاقة حينما تصل عملياتها المتتالية من خلال هذه الخدمة إلى 300 ريال، تتعطل الخدمة بشكل مؤقت، ولا يمكن الدفع من خلالها.
وأشار الرحيلي إلى أن الخدمة لكي تتفعل مرة أخرى، يجب إجراء عملية عادية، وذلك بتمرير البطاقة على الجهاز وإدخال الرقم السري؛ لتبدأ الخدمة مرة أخرى في حسبة جديدة مجموعها 300 ريال، منوهاً إلى أن الخدمة من ناحية تقنية تمكن السارق من سحب مبالغ من البطاقة، عبر تمرير الجهاز قريباً من المحفظة، لكن يجب أن يكون جهاز السارق مربوطاً بحساب بنكي؛ مما يسهل تعقبه.وفق “أخبار 24”.
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