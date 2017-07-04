ذكرت مصادر أن بعض الشركات الكبرى في الجبيل الصناعية، بدأت البحث عن إيجاد حلول وإضافة مزايا لتعويض موظفيها الوافدين من ذوي الخبرة؛ لعدم خسارتهم بعد تطبيق الرسوم على المرافقين، مشيرة إلى احتمالية دعمهم بتحمل جزء من رسوم التعليم لأبنائهم.
من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن من الطبيعي لجوء بعض الشركات إلى بدائل جديدة من المدفوعات التي يتم دفعها لموظفيها الوافدين، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة ستجعل الشركات تراجع تكلفة الموظفين الوافدين لديها، بما يناسب أرباحها وإنتاجها.
وتوقع البوعينين أن تنعكس رسوم المرافقين على تكلفة الإنتاج، وبالتالي السعر النهائي للمنتجات في الأسواق، سواءً من خلال زيادته أو نقصانه، وذلك بحسب الخيارات التي سيعتمدها المنتج في التعامل مع موظفيه الوافدين.
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