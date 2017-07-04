تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف من الإطاحة بوافد من جنسية عربية، قدم إلى المملكة بتأشيرة زائر وتخصص في سرقة عدد من السيارات ومواقع يسكن بها عمالة بطريقة احترافية.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه جرى التنسيق بين شرطة القطيف وإدارة المخدرات بالمحافظة، وتم التوصل لمعلومات بوجود لص من جنسية عربية قدم إلى المملكة بتأشيرة زائر، وتخصص في سرقة السيارات.
وأضاف أنه بمواجهة الجاني بالمعلومات المتوفرة بعد القبض عليه، أقر بسرقته 7 سيارات، ومبالغ مالية وهواتف محمولة من مواقع مختلفة يسكن بها عمالة بالقطيف والدمام وقام بالإرشاد عنها، مبيناً أنه تم إيقافه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مثل هذه القضايا.وفق “أخبار 24”.
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