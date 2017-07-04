لقيت مواطنة ثلاثينية حتفها على يد شقيقها في محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية أمس الإثنين، إثر خلاف نشب بينهما.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن الشرطة تلقت بلاغاً عند الساعة الخامسة من صباح أمس من مواطن عشريني، اعترف من خلاله أنه اعتدى على شقيقته في منزلهما بأداة حادة، بعد خلاف بينهما، وأحدث بها إصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها.
وأشار إلى أن المختصين هرعوا إلى المنزل على الفور، وتم القبض على الجاني، ونقل المجني عليها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها، فيما تم إيقاف الجاني لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
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