قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، وليد الخريجي، إن المملكة كانت تأمل من أنقرة الحياد حيال أزمة مقاطعة قطر، مشيرا إلى أن إحضار الدوحة لجيوش أجنبية على أراضيها تصعيدٌ عسكري.
وأوضح في حوار له بصحيفة “صباح” التركية، أن وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر من شأنه تعقيد الوضع، وهو الأمر الذي لم تسمح به المملكة على أراضيها، مبينا أن الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكريا.
وأضاف الخريجي أن المملكة لا تشكك في نوايا تركيا في أزمة الدوحة، لكن في الوقت نفسه هناك اعتبارات تتعلق بدول مجاورة لقطر، مطالبا الدوحة في الوقت ذاته بوقف دعم الإرهاب والتطرف.
وشدد الخريجي على أن قطر تملك سجلا سيئا في التعامل مع المبلغ عنهم دوليا، مؤكدا أن قوائم الإرهاب لدى الدول الأربع المقاطعة تتطابق في معظمها مع قوائم دولية.
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