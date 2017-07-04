كشفت وكالات أنباء أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لن يشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستقام في مدينة هامبورج الألمانية.
وأوضحت أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أعلن أمس (الإثنين) أن الحكومة السعودية أبلغت بلاده بأن خادم الحرمين لن يشارك في الاجتماع السنوي لقادة مجموعة العشرين.
وأضافت أن خادم الحرمين أناب وزير المالية، محمد الجدعان، للمشاركة في أعمال الاجتماع، الذي سيُعقد في مدينة هامبورج يومي 7 و8 يوليو الحالي.وفق “اخبار 24”.
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