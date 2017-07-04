وقع صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عقدًا مع اللاعب حسن كادش لتمثيل الهلال لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.
وانهت إدارة الهلال إجراءات انتقال اللاعب، وثمن مجلس إدارة النادي التعاون من جانب إدارة نادي الاتفاق.
وتكفل الأمير نواف بن سعد رئيس النادي بجميع مصاريف الصفقة.
يذكر أن كادش سيلتحق بالفريق بدءًا من يوم السبت المقبل الذي يشهد عودة اللاعبين.
كما أعلن الهلال عن تعاقده مع اللاعب محمد كنو لمدة خمسة أعوام تبدأ من الموسم الجديد.
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