وقعت إدارة نادي الهلال عقدا أوليا مساء اليوم الاثنين مع الحارس العماني الدولي علي الحبسي “35 عاما” قادما من نادي ريدنيغ الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع نادي ويست بروميتش الإنجليزي الدي يشارك في “البريميرليغ” بشكل دائم.. إلا أن الشروط التي طلبها اللاعب من إدارة النادي المنتقل إليه كانت قد توفرت في عرض الهلال على طاولة المفاوضات بعد الاتفاق مع إدارة نادي ريدنيغ الإنجليزي على بيع عقده.
إذ طالب الحبسي بأن يشارك بشكل أساسي وهو الأمر الذي لم يتوفر في العرض المقدم من ويست بروميتش الإنجليزي (النادي الذي يشارك معه الحارس الإنجليزي بون فوستر بشكل أساسي ) كما طالب أن تحمل القائمة الآسيوية التي سترفعها إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا اسمه وهو الأمر الذي وافق عليه المفاوض الأزرق ، وبشكل مبدئي سيحل مكان اللاعب الاوروغوباني نيكولاس ميليسي مع الثلاثي عمر خربين وكارلوس إدواردو والمهاجم الأجنبي الذي سيضاف للقائمة لاحقا ، وهو القرار الذي سيكون تحت مجهر التقييم حتى إلى فترة ما بعد معسكر النمسا .
وسيمثل الحبسي الزعيم الآسيوي لمدة موسمين قادماً من أكبر تجربة عربية في الملاعب الإنجليزي المنطلقة من موسم 2005 مع نادي بولتون الإنجليزي وهو الذي مثل العديد من الأندية الإنجليزية وكان نجاحه دائما فيها وعنصرا أساسيا في تمثيلها وحتى نادي ريدنج موسم 2017 المنصرم .وفق “الرياض”.
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