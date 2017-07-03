قدم الإعلامي عبدالعزيز البكر تهنئته إلى جماهير نادي الهلال، بعد الاتفاق مع الحارس الدولي العماني علي الحبسي للانتقال إلى صفوف الزعيم بداية من الموسم المقبل، مؤكدا أن الحبسي حارس كبير بالعطاء والتاريخ والأخلاق.
وقال البكر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ألف مبروك للهلال والدوري السعودي وجود الحارس الكبير علي الحبسي .. لعب كبير بالعطاء والتاريخ والأخلاق”.
وكانت جماهير نادي الهلال قد تفاعلت مع تغريدة علي الحبسي، بشكل جنوني، والتي جاءت عبارة عن قلب أزرق وصورة للحارس وهو يُشير بعلامة “ok”، في دلالة واضحة على اقتراب حارس مرمى ريدينغ الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويُعتبر علي الحبسي من أكثر اللاعبين العرب استمرارا في ملاعب أقوى دوريات العالم “إنجلترا”، وذلك لمدة 12 عام من 2005 وحتى 2017.وفق “النادى”.
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