تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولا فيه تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه، ومواجهة الدول التي تقف خلف تمويله.
من جهته، قال ترامب على حسابه الرسمي عبر “تويتر” اليوم الاثنين: “تحدثت أمس مع ملك السعودية حول السلام في الشرق الأوسط”.
ووصف الرئيس الأمريكي الموضوعات التي تمت مناقشتها مع الملك سلمان هاتفيا، بالأمور المثيرة للاهتمام التي تشهدها المنطقة حاليا.وفق “أخبار 24”.
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