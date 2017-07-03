أعلنت إدارة مرور الرياض أنه اعتبارًا من فجر غدٍ الثلاثاء الموافق 10 شوال 1438هـ، سيتم إغلاق الطريق الدائري الجنوبي الرئيسي جزئيا من الساعة 2:30 صباحا وحتى 7:30 صباحا، ولمدة 6 أيام متتالية، لاستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض.
وأوضحت أن الإغلاق سيكون للقادمين من الشرق والغرب في الاتجاهين، قبل جسر طريق الحائر/ البطحاء، مخرج 21 وتحويل كامل المسارات على طريق الخدمة، والذي تمت تهيئته لنقل الحركة بشكل انسيابي بعد فتح التقاطع أسفل الجسر لتكون حركة السير حرة شرقا وغربا ومن ثم العودة للطريق السريع بعد تجاوز الجسر.
وأضافت أنه سيتم تحويل القادمين من الشمال والجنوب على طريق الحائر/البطحاء إلى طريق الخدمة باتجاه الغرب والشرق وعدم دخول التقاطع، ويمكنهم الدوران من تقاطع شارع آل فريان مخرج 22، وكذلك من تقاطع شارع معن بن زائدة مخرج 20.وفق “أخبار 24”.
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