أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم “الإثنين”، أن المقيمين السوريين واليمنيين مشمولون بقرار المقابل المالي للمرافقين والتابعين، مشددةً على أنه لا استثناء لأي جنسية من تطبيق الرسوم.
جاء ذلك في تغريدات متتالية لحساب الجوازات على “تويتر”، رداً على تساؤلات واستفسارات المغردين.
وكانت المديرية قد أوضحت في وقت سابق أنه يلزم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل استصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تجديد هوية مقيم.
وبدأ أول أمس السبت تطبيق الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق وتابع، ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.وفق “أخبار 24”.
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