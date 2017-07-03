قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص بلغ أكثر من 11 مليون عامل.
وأوضحت الهيئة أنه بحسب بيانات مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية فإن الـ11 مليون عامل يرافقهم نحو 2.2 مليون مرافق.
وأظهرت بيانات الهيئة إلى أن العمال الأجانب الأقل من 20 عاما بلغ عددهم نحو 9646 عاملا يرافقهم 492 ألف مرافق، فيما بلغ العمال في الشريحة العمرية بين 20-64 عاما نحو 10.9 مليون عامل يرافقهم 1.6 مليون مرافق، بينما بلغ عدد من يزيد عمره عن 65 عاما نحو 133 ألف عامل يرافقهم 39.7 ألف مرافق.وفق “أخبار 24”.
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