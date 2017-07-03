قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجة حرارة سجلت منذ بداية الصيف كانت ليلة أمس الأحد في مدينتي القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن، والخرج جنوب الرياض، وبلغت 49 درجة مئوية بحسب الاشتراطات العالمية.
وأوضح الناطق الرسمي للهيئة حسين القحطاني أن التوقعات تشير إلى وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية هذا الأسبوع خاصة بمدن الأحساء، والقيصومة، والظهران، وستليها مدينة الرياض بـ48 درجة مئوية.
وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع درجات الحرارة لتأثر المملكة بمنخفض الهند الموسمي والمصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة، مبيناً أن هذا التأثير سيستمر حتى نهاية الصيف.
وكانت الهيئة قد توقعت أن تسجل درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي 50 درجة مئوية بالأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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