أعلن المتحدث باسم إمارة منطقة عسير سعد آل ثابت، اليوم الإثنين، أن الجهات الأمنية بالمنطقة نجحت في القبض على الشبان الذين ظهروا في المقطع المتداول، وهم يشهرون السلاح على فتيات بمدينة أبها.
وصرح آل ثابت أن الجهات المختصة قامت بتحليل المقطع، وتشكيل فريق عمل وتكثيف الجهود البحثية، التي أسفرت عن ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة والمركبات التي كانوا يقودونها.
وأضاف أنه تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وكان مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع الفيديو، حيث ذكر بعضهم أن الشبان كانوا بصدد الاعتداء على الفتيات، فيما أشار آخرون إلى أن الواقعة تعود لسيدة حصلت على أمر قضائي بحضانة ابنتها بعد الانفصال عن زوجها؛ ما أثار غضب الزوج فلحقها بسيارة وأشهر السلاح في وجهها من أجل أخذ ابنته بالقوة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج