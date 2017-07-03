ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 40 ألف علبة دخان مخزنة داخل سكن بالخفجي، وذلك بهدف التهرب من الضريبة الانتقائية.
وقالت الهيئة إن الفرق التابعة لها تمكنت من ضبط الموقع وعثرت على كميات من كراتين الدخان، وبحصرها وصل عدد العلب المضبوطة 40800 علبة.
وكانت فرق الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ضبطت خلال الأيام الماضية أكثر من 24,800 علبة دخان داخل شقة سكنية بالدمام تابعة لإحدى المؤسسات.
وقالت الهيئة إن تخزين هذه الكميات التي تتجاوز الحد الأدنى من الوعاء الضريبي المقدر بـ60 ألف ريال، دون تسجيلها من خلال الموقع الإلكتروني وسداد الضريبة المقررة يعتبر من حالات التهرب الضريبي التي يعاقب عليها النظام.وفق “أخبار 24”.
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