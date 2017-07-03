نجح باحثون في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في ابتكار طلاء اقتصادي عازل عالي الجودة يكافح الصدأ في أنابيب النفط والغاز، يوفر 70% من تكلفة المعالجة.
وأوضح الباحثون، وفقا لـ”الوطن”، أن الطلاء الجديد مستخرج من إطارات السيارات المستهلكة، كما تم استخدام المادة لتطوير طوب بناء ذي خصائص عزل حراري عالية، تتفوق على مواد العزل التقليدي، مشيرين إلى أن التقنية الجديدة حصلت على 3 براءات اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي.
وأعلنت الجامعة تأسيس شركة قائمة على التقنية المبتكرة تحت مسمى “طلاء”، يديرها رائد أعمال من الخريجين.
وتعد المملكة من أكثر الدول في العالم معاناة من الصدأ في أنابيب النفط والغاز، إضافة إلى تآكل الخرسانة، بتكلفة أكثر من 13 مليار دولار (48.75 مليار ريال) سنويا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج